„Walk Of Care“: Auszubildende fordern in Halle bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege

Der sogenannte Walk Of Care in Halle hat mehrere Hundert Teilnehmer angezogen.

Halle (Saale)/MZ - „Wir wollen mehr“, skandieren die Teilnehmer des Demozuges. Mehrere Hundert vornehmlich junge Menschen sind am Donnerstagnachmittag am Steintor losgelaufen, wo der sogenannte Walk Of Care begann. Dahinter verbirgt sich eine Initiative, in der sich hauptsächlich Auszubildende aus den Pflegeberufen zusammengeschlossen haben und die auch in Halle eine eigene Ortsgruppe hat.

„Einer guten Pflege steht Profit im Wege“, ist ein weiterer Slogan, der bei der Demonstration am Donnerstag, dem 12. Mai und offiziellen Tag der Pflege, zu hören ist. Eine Rednerin weist darauf hin, „das uns so viele Pflegekräfte wie noch nie fehlen.“ Auch geben die Initiatoren gleich zu Beginn ihre Kernforderungen bekannt. Dazu gehört etwa „eine gesetzliche Personalbemessung“ anstatt der Festlegung einer bloßen personellen Untergrenze, die sie bemängeln. Weiterhin fordern sie eine „gute Ausbildung“ mit einer bundesweiten Ausbildungspauschale, sowie „eine eine gesetzliche Fort- und Weiterbildungsordnung“. So dürften ihrer Ansicht nach Weiterbildungen nicht nach der Schicht oder in der Freizeit stattfinden.