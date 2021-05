Wahl-Projekt für Schüler: Englischkurs des Elisabeth-Gymnasium wählt Biden

Halle (Saale) - Eigentlich hatten die Amerikaner erst am Dienstag die Wahl, wer neuer Präsident werden soll: Amtsinhaber Donald Trump oder der demokratische Herausforderer Joe Biden. Doch am Elisabethgymnasium haben sich Schüler der Englischkurse schon vorher festgelegt: Biden macht das Rennen und wird 46. US-Präsident, sind sie sich ganz ...

Eigentlich hatten die Amerikaner erst am Dienstag die Wahl, wer neuer Präsident werden soll: Amtsinhaber Donald Trump oder der demokratische Herausforderer Joe Biden. Doch am Elisabethgymnasium haben sich Schüler der Englischkurse schon vorher festgelegt: Biden macht das Rennen und wird 46. US-Präsident, sind sie sich ganz sicher.

Die Schüler des katholischen Gymnasiums haben zusammen mit 5.000 anderen an einem deutschlandweiten und von der US-Botschaft organisierten Wahl-Projekt für Schüler teilgenommen. Dabei gaben die Schülerinnen und Schüler am 2. November Bundesstaat für Bundesstaat ihre Vorhersage zum Wahlausgang ab. Auch insgesamt gehen die Teilnehmer von einem Sieg Bidens aus.



Am Elisabethgymnasium beschäftigten sie sich besonders mit dem Bundesstaat Massachusetts, der bisher so gut wie immer für den demokratischen Kandidaten wählte. Das Bildungssystem in Massachusetts gilt als eines der besten im vergleich zu anderen Bundesstaaten, außerdem sind die Einwohner weniger religiös, recherchierten die Schüler bei ihrer Arbeit. Ein Sieg Bidens erschien ihnen daher als sehr wahrscheinlich.

Schüler wurden für Wahl-Projekt ausgezeichnet

Zwei Schülerinnen wurden darüber hinaus beim digitalen Abschluss-Event mit einem Preis ausgezeichnet. Magdalena Tanneberger und Lina Aderhold hatten in einem zehnseitigen Comic ein TV-Duell der beiden Kandidaten simuliert - inklusive einem Donald Trump, der dazwischenredet, gegen Minderheiten wettert und das Coronavirus als „Chinesisches Virus“ bezeichnet, ganz wie der echte Präsident.



Biden zeichneten die Schülerinnen dagegen mit Mundschutz und offen gegenüber Migration. Für die grafische Umsetzung des Wahlkampfes wurden die beiden Jugendlichen ausgezeichnet. „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass die Anstrengungen der beiden so gewürdigt wurden“, sagte ihre Englischlehrerin Maria Jünemann. (mz)