Wacker baut mRNA-Kompetenzzentrum am Standort Halle aus

Halle (Saale)/MZ/KPA - Am halleschen Standort des bayerischen Biotech-Unternehmens Wacker am Weinberg Campus wird in den kommenden 21 Monaten ein Kompetenzzentrum zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen entstehen. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Dienstag der Ausbau des Biotech-Standorts in Halle besiegelt. Zum offiziellen Baustart waren unter anderem neben Wacker-Vorstandschef Christian Hartel auch Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Sven Schulze (CDU), sowie für Wissenschaft, Armin Willingmann (SPD), erschienen. Vier neue Produktionslinien sollen entstehen, die unter anderem mRNA-Impfstoffe im Auftrag von Kunden herstellen. Wacker investiert mit dem Ausbau über 100 Millionen Euro am Standort in Halle. Es sollen rund 200 neue hochqualifierte Arbeitsplätze vor allem in den Bereichen Labor, Engineering und in der Produktion entstehen. Entwickelt und produziert werden in dem neuen Kompetenzzentrum Wirkstoffe auf der Basis von mRNA. Dazu zählen nicht nur Impfstoffe gegen das Corona-Virus, sondern auch gegen andere Erreger als Verursacher möglicher künftiger Pandemien. Ein Teil der neuen Produktionskapazitäten steht laut Wacker im Bedarfsfall der Bundesregierung im Rahmen der vertraglich gesicherten Pandemiebereitschaft zur Verfügung.