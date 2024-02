Zu einem schwerwiegenden Vorfall ist es in einer S-Bahn von Leipzig nach Halle gekommen. Ein 37-jähriger Mann zeigte unter anderem den verbotenen Hitler-Gruß.

Mann zeigt Hitler-Gruß, zieht Zwölfjähriger an den Haaren und bekippt Reisende mit Bier

Vorfall in S-Bahn nach Halle

In einer S-Bahn von Halle nach Leipzig ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen, so die Polizei.

Halle/Leipzig/DUR. - Am Samstag ist die Bundespolizei

gegen 18.15 Uhr über einen Angriff mit Fußballbezug in

einer S-Bahn aus Leipzig kommend in Richtung Halle/ Saale informiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen nutzte eine 31-jährige Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter die Bahn. Mehrere Personen war zur gleichen Zeit im Zug. Ein 37-Jähriger zeigte wiederholt den verbotenen Hitler Gruß und tätigte verfassungswidrige Äußerungungen.

Zudem ging er laut Polizei mit einer Bierdose in der Hand durch das

Zugsabteil und verschüttete über den Köpfen der Reisenden den Inhalt. Die 31-jährige Mutter bat den Mann dies zu unterlassen. Daraufhin pöbelte er sie lautstark an, zog seine Oberbekleidung aus, griff nach den Haaren der zwölfjährigen Tochter und zog an diesen.

Nach Angriff auf Mutter mit Kind in Zug nach Halle: Mehrere Ermittlungsverfahren

Die Mutter stand daraufhin auf, boxte nach dem Deutschen

und forderte, von ihrem Kind abzulassen. Gleichzeitig eilten weitere Reisende zur Hilfe.

In Halle angekommen musste der 37-Jähriger durch Kräfte der Landes- und Bundespolizei zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei trat er nach den Polizisten. Der Bruder des Festgenommenen versuchte wiederholt, zu ihm zu gelangen. Er schrie die Beamten an und musste in eine Sitzreihe

gedrängt werden.

Durch das an den Haaren Ziehen erlitt das Kind starke brennende Schmerzen. Ihr wurden Haare auf einer Fläche von vier Zentimeter herausgerissen. Ein Atemalkoholtest beim Täter ergab

einen Wert von 1,78 Promille. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.