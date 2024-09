Zu einem rassistischen Vorfall ist es in Halle gekommen. Eine Frau trug unter anderem eine verbotene Reichskriegsflagge über den Schultern.

Frau läuft mit Reichskriegsflagge am Hauptbahnhof umher und beleidigt Passanten

Vorfall in Halle

Eine Frau ist in Halle mit einer Reichskriegsflagge erwischt worden.

Halle (Saale). - Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist es auf dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz in Halle zu einem Polizeieinsatz gekommen. Grund dafür war laut Polizei eine 22 Jahre alte Frau sowie ihr gleichaltriger Begleiter. Die Frau habe eine Reichskriegsflagge über ihren Schultern getragen, so die Polizei.

Passanten sprachen die beiden daraufhin an und wurden von ihnen ausländerfeindlich beleidigt, heißt es. Der Begleiter der Frau habe einen der betroffenen Männer geschlagen. Die Situation sei weiter eskaliert, als der angetrunkene 22-jährige Mann sich gegen die Polizei widersetzte.

Er habe versucht, sich loszureißen und ungezielt in Richtung der Polizisten geschlagen, schildert die Polizei. Die verbotene Fahne sei sichergestellt worden. Gegen das Duo werde nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung sowie Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.