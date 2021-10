Halle (Saale)/MZ/dks - Der Polizei in Halle ist am Montag ein unerwartet erfolgreicher Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. In der Innenstadt durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung eines 43-Jährigen. Dort stellten sie ein Kilogramm Marihuana, einen Stapel Bargeld sowie Münzen aus Gold und Silber sicher. Allein die Münzen und die Banknoten haben einen Wert von 250.000 Euro.

Von Freunden verraten? Polizei schnappt Drogendealer nach Wohnungsdurchsuchung in Halle

Nach MZ-Informationen ist der mutmaßliche Besitzer, der in seiner Wohnung festgenommen wurde, aus seinem persönlichen Umfeld verpfiffen worden. Bislang soll er für die Ermittler, die sich mit der Drogenszene befassen, ein unbeschriebenes Blatt gewesen sein und hatte seine kriminellen Aktivitäten geschickt verschleiert. Nach dem Hinweis an die Polizei hatten sich die Beamten aus dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeiinspektion Halle einen Durchsuchungsbefehl besorgt.

Am Montag rückten Polizisten dann zur Durchsuchung der Wohnung aus, ohne die Örtlichkeiten vorher zu observieren. Sie trafen dort den 43-Jährigen an, der vorläufig festgenommen wurde. Angesichts der reichen Beute, die sich in der Wohnung befand, beantragte die Staatsanwaltschaft Halle einen Haftbefehl gegen den Mann. Am Dienstagnachmittag wurde er dem Untersuchungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Nach Vorlage der Fakten und Beweise ordnete er U-Haft an. Der 43-Jährige sitzt nun im Roten Ochsen. Nach MZ-Informationen soll er sich nicht geäußert haben.