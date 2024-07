Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung ist es an einer Kreuzung in Braschwitz gekommen, als zwei Autos kollidierten. Die beiden Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Heftiger Crash an Kreuzung in Braschwitz: Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es an einer Kreuzung in Braschwitz gekommen.

Braschwitz/DUR. - Zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos ist es am Mittwochmorgen an der Kreuzung zwischen Saarbrücker Straße und Mägdeberge in Braschwitz gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach kollidierten die Fahrzeuge zweier Autofahrer miteinander. Dabei wurden die Männer schwer verletzt und kamen in der Folge ins Krankenhaus.

Die stark beschädigten Autos sorgten für eine kurzzeitige Vollsperrung. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.