Stadtrat will vierte IGS in Dölauer Straße in Halle eröffnen

2022 wurde in dem Neubau am Holzplatz Halles dritte Integrierte Gesamtschule „Am Planetarium“ eröffnet.

Halle (Saale)/MZ. - Vor knapp fünf Jahren hat Karina Hädicke ihrem Frust in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats Luft gemacht. „Ich bin ratlos und weiß nicht, was ich tun soll“, sagte die Hallenserin damals. Ihre Tochter hatte nach dem Losverfahren der Stadt keinen Platz an einer Gesamtschule bekommen und sollte stattdessen eine Sekundarschule besuchen. Doch Hädicke kritisierte das öffentlich, schrieb ans Landesschulamt und schaltete einen Anwalt ein. Schließlich hat die Familie doch noch einen Platz an der Friedlaender Gesamtschule bekommen.

Heute ist die Mutter von drei Töchtern froh, dass sie damals nicht aufgegeben hat. Nachdem das älteste Kind ein Gymnasium besucht hat, wollte sie die beiden jüngeren Geschwister unbedingt auf eine Gesamtschule schicken – aus mehreren Gründen. „Meine Kinder lernen dort, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die verschiedene soziale Hintergründe haben“, sagt Hädicke. Das nütze nicht nur ihnen persönlich etwas, um sich später im Leben besser zurechtzufinden. Alle profitierten davon, wenn sich die Gesellschaft nicht immer weiter spalte und sich Fronten verhärteten. Außerdem hält Hädicke es für falsch, die Kinder ab der fünften Klasse aufzuteilen und schon ab diesem Zeitpunkt mit Leistungsdruck zu konfrontieren. An einer IGS könnten sich die Schüler auch später entscheiden, ein Abitur abzulegen.

So wie Karina Hädicke sehen das mittlerweile viele Eltern in Halle. Die Stadtpolitik will dem Rechnung tragen und hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine vierte Integrierte Gesamtschule (IGS) zu gründen – trotz des Vetos der Landesregierung. Denn Magdeburg will Halle ausschließlich eine weitere Sekundarschule genehmigen.

„Die Eltern wollen ihre Kinder entweder auf eine IGS oder ein Gymnasium schicken“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft während der Stadtratssitzung. Das habe die CDU offenbar noch nicht erkannt. Wie Linke und SPD plädierte Ranft dafür, sich nicht dem Willen des Landes zu beugen und an den Plänen einer vierten IGS festzuhalten.

Sogar die AfD-Fraktion, die der links-grünen Mehrheit im Stadtrat nur selten zustimmt, sprach sich für eine weitere IGS aus. AfD-Stadtrat Carsten Heym offenbarte, dass seine Kinder ebenfalls eine IGS in Halle besucht haben. Er sei von dieser Schulform überzeugt. „Ich kann hier nicht gegen meine eigene Überzeugung abstimmen.“ Eine weitere Sekundarschule lehne er ab.

Nur die CDU warnte davor, eine vierte IGS in die Schulentwicklungsplanung aufzunehmen – der Beschluss sei rechtswidrig. Ähnlich argumentierte auch Bildungsdezernentin Katharina Brederlow (SPD).

Unterrichtsversorgung nach Schulform Grafik: MRM/Büttner

Eine neue Integrierte Gesamtschule müssten von Anfang an mindestens 150 Schüler besuchen. „Diese Zahl erreichen wir aber nicht“, betonte Brederlow. Deshalb hat die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung angepasst und eine weitere Sekundarschule gefordert. „Auch wenn eine vierte IGS für uns interessant wäre, können wir es derzeit nicht umsetzen“, sagte Brederlow. Dennoch stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit für den Vorschlag der Linken: Bereits nach den Sommerferien soll ein vierte Integrierte Gesamtschule mit sechs Zügen in der Dölauer Straße eröffnet werden.

Laut Bildungsministerium ist dieser Beschluss jedoch hinfällig – das Landesschulamt könne diese Pläne nicht absegnen. „Eine vierte IGS ist nicht genehmigungsfähig, da die Stadt Halle den Bedarf nicht nachgewiesen hat“, teilt eine Ministeriumssprecherin auf MZ-Nachfrage mit. Hinzu komme, dass die bestehenden Gesamtschulen durch eine weitere IGS eventuell gefährdet werden könnten. Für eine neue Sekundarschule habe die Stadt hingegen den Bedarf nachgewiesen.

Laut Ministerium strebt der Großteil der Schüler an den Gesamtschulen ohnehin einen mittleren Abschluss an. Dieser werde klassischerweise an einer Sekundarschule erworben. Die Unterrichtsversorgung befindet sich dort leicht unter dem Stadtdurchschnitt (siehe Grafik).