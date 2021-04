Vier Todesfälle - über Tausend Infizierte in Halle

Am Montag sind in Halle 20 Neuinfektionen gemeldet worden. Außerdem gibt es vier Todesfälle zu beklagen. Wie die Verwaltung mitteilte,sind ein 88-jähriger Mann, ein 80-jähriger Mann und ein 62-jähriger Mann mit einer Corona-Infektion erlegen. Ein 55-jähriger Mann ist an einer Corona-Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Todeszahl in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 318.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt unverändert bei 219,52. Aktuell gibt es 1.146 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden 129 Menschen in Krankenhaus behandelt, davon 94 Hallenser. Auf den Intensivstationen werden 36 Personen versorgt. Die Ampel der Kliniken steht auf Gelb-Rot. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 10.261 infizierte Personen, davon sind 8.797 wieder genesen.

Bislang sind 67.999 Personen immunisiert, wobei 58.977 mit der ersten Dosis und 16.338 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)