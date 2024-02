Bauprojekt Campus Neustadt Viel Zuspruch für grauen Riesen: Wissenschaftler will Hochhaus in Halle-Neustadt vor Abriss bewahren

Die Kritik am geplanten Rückbau des Hochhauses in der Richard-Paulick-Straße reißt nicht ab. Ein Wissenschaftler widerspricht der Stadt nun in einem wesentlichen Punkt.