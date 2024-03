Mit Video: Zuschauerrekord in neuer Arena - Motoballer gewinnen erstes Saisonspiel in Halle

Halle (Saale). - In der neuen Motoballarena an der Schieferstraße in Halle spielte der 1. MBC 70/90 sein erstes Spiel in dieser Saison.

Doch nicht nur knackte der MBC mit über 1.000 Zuschauern seinen Rekord aus dem Jahr 2014 von 900 Zuschauern, sondern konnte das Spiel am Ende sogar für sich entscheiden.

Der 1. MBC 70/90 hat sein erstes Spiel in der Saison gegen die Kobra's aus Malchin gewonnen.(Kamera: S. Grundner, H. Quessel , Bericht: Torsten Grundmann)

Die Hallenser starteten gegen die Kobra's aus Malchin stark ins Spiel und setzten sich bis zum dritten Viertel mit 8:0 ab, teilt der Verein mit. Im letzten Viertel kamen die Malchiner noch auf 11:3 ran, konnten natürlich am Sieg der Hallenser nicht mehr ändern.

Die Tore für Halle schossen: Benjamin Walther (5x), Enrico Wochatz (4x) und Marc Wochatz (2x). Für Malchin waren Hannes Schmidt (1x) und Kevin Ewald (2x) erfolgreich.