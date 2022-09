Sicherheitsaktion des ACE Video: Rasende Pkw und Elterntaxi sorgen für gefährlichen Schulweg bei Grundschülern in Halle

Unachtsame Autofahrer, die zu rasant an Schulen vorbei fahren oder Eltern, die ihre Kinder direkt am Gehweg vor der Schule "abliefern" - beides birgt Gefahren und macht auch den Schulweg zur Grundschule "Am Ludwigsfeld" in Halle unsicher. Automobilclub, Schulleiter und Elternsprecher bemühen sich um Lösungen.