Klasse2.0 Video-Nachrichten sind Schülern wichtig

Statt Schulbüchern und Heften liegen auf den Tischen der Schülerinnen und Schüler der 8c des Gymnasiums Südstadt am Mittwochmorgen zahlreiche Ausgaben der aktuellen Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung. Die Schüler blättern sorgsam jede Seite um, bis sie die Seiten des Saalekuriers gefunden haben - also die Seiten der halleschen Lokalausgabe der MZ. Die Schulklasse nimmt derzeit am MZ-Medienprojekt „Klasse 2.0“ teil, das von der Commerzbank und Mitgas unterstützt wird. Täglich bekommen die Schüler nun die MZ in die Schule geliefert - im Deutschunterricht lernen die Jugendlichen, wie man einen Zeitungsartikel schreibt.