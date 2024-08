Halle (Saale)/MZ - Seit Tagen weisen Schilder und eine elektronische Anzeige darauf hin: Über das Wochenende ist die B80 zwischen Zollrain und Weststraße voll gesperrt. Am Kinderdorf wird eine neue Brücke für Radfahrer gebaut. Die Stahlkonstruktion soll eingehoben werden.

Am Freitag war dennoch die Verwirrung groß. Zwar wurde der Verkehr, der auf der Hochstraße in Richtung Westen rollt, auf die Sperrung der Bundesstraße in Richtung Eisleben hingewiesen (mit Umleitung über die Magistrale in Neustadt), tatsächlich war die B80 stadtauswärts aber frei. „Die Straße wird erst in dem Moment stadtauswärts gesperrt, wenn die Brücke eingehoben wird“, hieß es vor Ort. In der Nacht zum Samstag oder am frühen Samstagmorgen könnte das der Fall sein. In Richtung Halle war die B80 dicht. Dort steht ein Kran auf der Straße.

Für alle Autofahrer gibt es aber auch eine gute Nachricht. Vermutlich ist die B80 schon ab Samstagabend oder Sonntag wieder offen. Ursprünglich sollte die Vollsperrung bis Montag früh dauern. Offenbar sind sich die Verkehrsplaner der Problematik durch die Umleitung bewusst. Am Freitag staute sich der Verkehr Richtung Innenstadt vor allem in Neustadt. Zeitweise ging es auf der Magistrale nur im Schritttempo voran.