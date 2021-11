Versuchter Raubüberfall in Halle: Unbekannte besprühen Opfer mit Pfefferspray, um Handy zu stehlen

Halle (Saale)/MZ - Am Montagfrüh ist es in der Neustädter Passage in Halle zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, traf ein Mann zwei Unbekannte, die ihn zunächst nach Zigaretten fragten.

Er wurde von den beiden mit Pfefferspray besprüht, geschlagen und um die Herausgabe seines Handy sowie Geld gezwungen. Jedoch flüchteten die Räuber ohne Beute. Das 31-jährige Opfer wurde mit Augenreizungen ambulant in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.