Zwei Täter wollen Hund am Lutherplatz klauen - Zeugen verhindern Schlimmeres

Versuchter Raub in Halle

Halle (Saale). - Zwei Männer haben am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr versucht, einen 18 Jahre alten Mann am Lutherplatz in Halle auszurauben.

Die beiden Täter griffen den jungen Mann unvermittelt an und verletzten ihn dabei, so die Polizei. Zudem entrissen die Täter dem 18-Jährigen die Kopfhörer und seinen angeleinten Hund, heißt es.

Als Zeugen die Tat beobachteten, flüchteten die beiden Männer laut Polizei vom Lutherplatz. Der 18-Jährige sei zur Behandlung seiner Verletzungen in ein städtisches Klinikum gebracht worden.