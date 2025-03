In Halle gibt es Unmut über ein altes Schiff, das seit Jahren an der Saalepromenade liegt. Warum die Stadt gegen den Missstand am Ufer der Saale nichts unternimmt.

Ärger über verrottendes Schiff an der Saalepromenade in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Das offensichtlich in die Jahre gekommene Schiff „Rheinpfalz“, das an der Saalepromenade gegenüber vom „Krug zum grünen Kranze“ in Halle liegt, sorgt für Ärger. Die CDU-Fraktion bezeichnet das Boot in einem Ratsdokument als „Missstand“, weil es sich in einem „unansehnlichen Zustand“ befinde.