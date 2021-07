„Verpasste Zeit“ - neue Kunst im Peißnitzhaus Halle

Halle (Saale)/MZ - Im Peißnitzhaus ist jetzt das erste von drei Kunstwerken zum Thema „Verpasste Zeit“ vorgestellt worden. Innerhalb des von der Stadt initiierten Projektes hat sich Anja Nürnberg als eine von drei Künstlern mit der Frage beschäftigt, was das Haus auf der Saaleinsel in den 14 Jahren verpasst hat, in denen es nicht öffentlich zugänglich war. Die Künstlerin, Absolventin der halleschen Kunsthochschule und seit 2008 Hallenserin, bezieht sich nach eigenen Worten auf die Fahrrad-Kultur, die die Umgebung des Peißnitzhauses prägt.

„Stellt man sich ein Kind vor, welches 1989 im Wendejahr geboren wurde, würde dieses erst mit 14 Jahren das Peißnitzhaus mit dem Fahrrad für sich erobern können. Im Jahr 2020 wiederum würde dieses Kind, nun erwachsen, mit dem Lastenrad und eigenen Kindern unter der Wimpelkette diesen Ort der Gemeinschaft zelebrieren“ sagt Anja Nürnberg über ihre Hinterglasmalerei. 28 Künstler hatten sich um die Teilnahme beworben.