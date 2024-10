Halle (Saale). - Schlechte Nachrichten für alle Schlager-Fans: Das geplante Konzert der Sängerin Veronika Fischer am 13. September im Steintor Varieté in Halle ist ersatzlos ausgefallen.

"Ich bedaure Euch mitteilen zu müssen, dass mir die Hitzewelle der letzten Zeit hier in Berlin nicht guttat und mir und meiner Stimme schadete. Deshalb muss ich schweren Herzens die Konzerte in Halle und Neubrandenburg leider absagen", wendete sich Fischer in einem emotionalen Statement an ihre Fans.

Es werde für diese beiden Konzerte keine Ersatztermine geben. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen diese gekauft wurden, zurückgegeben werden, heißt es.

Besonders ärgerlich dürfte die Absage für die Fans in Halle sein: Denn das Konzert wurde schon einmal verschoben. Ursprünglich sollte die Sängerin bereits am 26. Januar im Steintor Varieté auftreten. Das Konzert wurde aber auf den September-Termin verschoben.

Veronika Fischer gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der DDR-Zeit. Ihre Solo-Alben wurden millionenfach verkauft. Erste Erfolge feierte sie in den 1970er-Jahren mit Titeln wie "Nachts" und "Blues".

1975 landete die in Thüringen geborene Sängerin mit ihrem Song "In jener Nacht" auf Platz eins der damaligen Jahreshitparade. Seit über fünf Jahrzehnten ist die 73-Jährige mit dem Spitznamen "Vroni" auf Bühnen in Deutschland zu sehen. Ihr aktuelles Album trägt den Namen "Woher, Wohin".