In Halle wird ein Mann vermisst, der sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden könnte. Wohin ist Peter D. verschwunden?

Vermisst in Halle: Wer hat Peter D. gesehen? (Foto im Text)

Peter D. wird in Halle vermisst. Wer hat ihn gesehen?

Halle (Saale). - In Halle wird seit Dienstagabend Peter D. vermisst, wie die Polizei meldet. Nun wenden sich die Beamten mit der Bitte um Unterstützung an die Öffentlichkeit.

Demnach wurde der Vermisste zuletzt gegen 20.20 Uhr am Brahmsbogen in Halle gesehen und könnte sich in einer "hilfebedürftigen Lage" befinden.

So sieht Peter D. aus:

Wo ist Peter D. aus Halle? Foto: Polizei

1,80 m groß

weißes T-Shirt mit Aufschrift "Tommy Hilfiger"

orangefarbene Hose

helle Turnschuhe

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Peter D. geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.