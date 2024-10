Der 15 Jahre alte Luce James P. ist zuletzt in der Dieselstraße in Halle gesehen worden und seitdem spurlos verschwunden. Wer weiß, wo der Junge ist?

Vermisst in Halle: Wer hat Luce James P. gesehen? (Foto im Artikel)

Halle (Saale). - Die Polizei sucht seit Donnerstag nach einem vermissten Jungen. Nun bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Demnach wurde Luce James P. zuletzt gegen 14 Uhr in der Dieselstaße gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden. Er könnte sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden, so die Polizei weiter.

So sieht Luce James P. aus:

Wer weiß, wo Luce James P. aus Halle ist? Foto: Polizei

So wird Luce James P. beschrieben: 175 bis 180 cm groß

15 Jahre alt

sehr schlank

trug zuletzt schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und schwarze Turnschuhe

Wer weiß, wo sich Luce James P. aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.