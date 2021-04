Verleih von E-Scootern nun per Abo

Halle (Saale) - Das Unternehmen Swapfiets mit Standorten in den Niederlanden und in ganz Deutschland hält ab sofort auch in Halle ein neues Mobilitätsangebot für Mitglieder und neue Kunden bereit: Klappbare E-Kick-Scooter, die es im Monatsabo gibt.

Damit erweitert der mit seinem blauen Vorderreifen bekannt gewordene Fahrrad-Verleiher seine Angebotspalette in puncto Elektromobilität. Der klappbare und einfach zu transportierende E-Roller gehört damit jetzt auch in das Straßenbild der Saalestadt. Der beliebte Swapfiets-Reparatur-Service soll dabei auch bei den E-Kicks im monatlichen Abopreis inklusive sein, heißt es aus der Swapfiets-Zentrale in Berlin.

„Mikromobilität ist gefragter denn je“

Das frühlingshafte Wetter habe, so Sprecher Sebastian Hesse, die Nachfrage nach Mobilitätsangeboten schlagartig vervielfacht. Damit registrierte Swapfiets in den letzten Wochen einen kleinen Boom mit Hunderten Neuanmeldungen pro Tag. „Mikromobilität ist gefragter denn je“, so Hesse, und so kämen auch die neuen E-Scooter zur rechten Zeit. Leichtgewichtige E-Roller liegen laut Hesse im Trend, doch tragen sie in Form „stiller Massenproteste“ an Straßenkreuzungen, umgestoßen und vergessen am Wegesrand, nur wenig zu einem ansehnlichen Stadtbild bei.

Mit seinem monatlich flexiblen Abo-Modell will Swapfiets das Problem lösen, denn Mitglieder erhalten ihren eigenen Roller, den sie nicht mit anderen teilen müssen. „Sie gehen damit dann auch sorgsamer um“, so die Swapfiets-Strategie. Erste Testläufe im vergangenen Jahr haben diese Annahme bereits bestätigt.

Der E-Roller wird ab sofort für einen monatlichen Mietpreis von 40 Euro frei Haus geliefert, wobei das Abo flexibel gekündigt werden kann. Bei Anmeldung kommt noch einmal eine einmalige Einrichtungsgebühr von 19,50?Euro hinzu. In sechs Stunden ist der Roller, der bei maximal 20?Kilometern pro Stunde eine Reichweite von fast 60 Kilometer hat, vollständig aufgeladen. Der E-Kick ist mit 18,7?Kilogramm kg relativ leicht und tragbar, lässt sich einfach zusammenklappen und ist damit ideal für die Kombination mit dem öffentlichen Nahverkehr. (mz)

Mehr Infos zum Verleih von Rädern und E-Rollern auf www.swapfiets.de