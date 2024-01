Vergewaltigung in der Praxis? - Physiotherapeut in Halle vor Gericht

Halle (Saale)/MZ - Weil er sich mehrfach an Patientinnen und an einer Praktikantin vergangen haben soll, muss sich ein Physiotherapeut von diesem Donnerstag, 11. Januar, an vor dem Landgericht Halle verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 1985 geborenen Mann Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch in verschiedenen Praxen in Halle und der Saalekreis-Gemeinde Salzatal vor.

Sollte er verurteilt werden, drohen dem Angeklagten mindestens zwei Jahre Gefängnis. Für den Prozess sind bis zum 14. Februar fünf Verhandlungstage angesetzt.