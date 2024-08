Eine Wolmirstedterin ist auf eine neue Betrugsmasche mit falschen Klempnern hereingefallen. Sie verlor hunderte Euro. Denn das Unternehmen, das angeblich einen Sitz in Halle hat, existiert gar nicht.

Falscher Klempner-Verbund in Halle: Verbraucherzentrale warnt vor dieser Betrugsmasche

Ein falscher Klempner-Verbund zockt derzeit Menschen in Sachsen-Anhalt ab. Die Verbraucherzentrale warnt vor der Betrugsmasche.

Halle (Saale)/Wolmirstedt. - Frau P. aus Wolmirstedt hat händeringend einen Handwerker gesucht, der ihre neu erworbene Spüle installiert. Im Internet, so schildert es die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, findet die Frau die Adresse eines „Klempner Verbunds Wolmirstedt – Ihr 24/7 Sanitär Notdienst – Preiswerte Klempner in Wolmirstedt“. Geworben wird mit transparenten Preisen, 24-Stunden-Erreichbarkeit, lokaler Betreuung und geschultem Personal.

Nach einem Anruf bei dem Verbund seien auch zwei Mitarbeiter einer Firma Vilde Haustechnik mit Sitz in Berlin bei Frau P. erschienen, so die Verbraucherzentrale. Die hätten aber nach nahezu zwei Stunden gemeint, dass die Installation der Spüle nicht möglich sei. Das Ganze kostet die Wolmirstedterin laut den Angaben dennoch über 400 Euro, die gleich per Karten-Lesegerät eingezogen wurden.

Falsche Handwerker: Betrüger agieren deutschlandweit

Frau P. ist auf eine neue Betrugsmasche hereingefallen. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt ausdrücklich vor dem Klempner-Verbund, der nicht nur in Wolmirstedt, sondern bundesweit mit "automatisch erzeugten Webseiten und falschen lokalen Adressen" für sich wirbt.

Auf der Internetseite des angeblichen Halleschen Klempner Verbundes heißt es beispielsweise, dass am Hauptsitz in Halle neben dem Firmengründer noch 15 zuverlässige Klempner arbeiten würden. Doch: Der Verbund ist laut Verbraucherzentrale bei der Handwerkskammer in Halle nicht registriert.

Schon die Adresse ist demnach ausgedacht. Der Sitz des Verbundes soll angeblich in der Kohlschütterstraße 12 sein – doch die Hausnummer existiert in dieser Straße gar nicht.

Handwerker beauftragen: Verbraucherzentrale rät zu Kostenvoranschlag

Die Verbraucherzentrale stellt klar, dass es sich bei dem Klempner-Verbund um eine Betrugsmasche handelt: "Gemäß Auskunft der Handwerkskammern Halle und Magdeburg besteht weder für den Klempner Verbund Wolmirstedt, den Klempner Verbund Halle (Saale) noch den Klempner Verbund Deutschland eine Handwerksrolleneintragung", so die Organisation.

Um nicht auf solche Scheinfirmen und Abzocker hereinzufallen, rät die Verbraucherzentrale, die Informationen der Handwerkskammern zu nutzen, wenn man einen Handwerker beauftragen will. Zudem sollte man einen Kostenvoranschlag verlangen.

Frau P. jedenfalls verlor durch die falschen Klempner mehrere hundert Euro. Ihre Absicht, das Geld noch zurückzuholen, gingen laut Verbraucherzentrale bisher ins Leere. "Ob die Verbraucherin nach Anzeigenerstattung bei der Polizei wegen des Verdachtes des Betruges jemals wieder ihr Geld sehen wird, ist mehr als fraglich", so die Verbraucherzentrale.