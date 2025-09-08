In Halles Fußball gibt es erneut Aufregung um den Verein Kine em Halle. Dieses Mal wird der Klub in den Sozialen Medien auffällig. Hat er seinen letzten Kredit beim Verband verspielt?

Auf Karikatur folgt Anzeige: Wie es im Fall Kine em nun weitergehen könnte

Halle/MZ - Es ging ordentlich zur Sache im Spiel der Stadtoberliga Halle am 31. August zwischen Kine em und der SG Motor Halle. Die Heimmannschaft sah zwei Gelb-Rote sowie eine Rote Karte. Für Aufregung weit über den Amateurfußball in Halle hinaus sorgten nach dem Abpfiff jedoch Ereignisse abseits des Rasens. Sie spielten sich in den Sozialen Medien ab.