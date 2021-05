Varieté am Steintor öffnet schon im Juni mit vielen musikalischen Highlights

Halle (Saale) - Das kulturelle Leben in Halle stand lange Zeit still. Doch nun kommt endlich wieder Bewegung in die Branche. Für den „Neustart Kultur“ gibt es jetzt Termine. Und die kommen früher als gedacht, nämlich schon in der kommenden Woche. Das Steintor-Varieté öffnet am 1. Juni erstmals wieder seine Türen.

Als erstes wird dann das „Cristin Claas Trio“ zu sehen sein. Zusammen mit dem dem Gitarristen Stephan Bormann und dem Pianisten Christoph Reuter zeigt die Jazzsängerin Cristin Claas am Dienstag, 1. Juni, um 20 Uhr ihr musikalisches Können. Der Auftritt ist zugleich der Auftakt vom dreiteiligen „SongSalon“. Unter dem Motto „Gute Lieder, schöne Musik & Sesselplauderei“ lädt das hallesche Musiker-Urgestein Klaus Adolphi Kollegen und Freunde der Liederszene, Schauspieler und Solisten zum Konzertieren, Lesen und Erzählen nach Halle ein.

Varieté am Steintor öffnet schon im Juni mit zahlreichen, kulturellen Highlights

Einer davon ist der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel, der als „Wenzel & Band“ in der darauffolgenden Woche, am Dienstag, 8. Juni, um 20 Uhr auf der Steintor-Bühne zu hören sein wird. Den Abschluss des „SongSalons“ gibt es einen Tag später, am Mittwoch, 9. Juni, um 20 Uhr, wenn das Akustikduo „Malou & Henning Peker“ mit der Jenaer Sängerin Andrea Zöllner und dem halleschen Gitarristen Scotti Gottwald eine Melange aus Folk, Blues, Jazz & Chanson auf die Bühne bringt.

Musikalisch geht es weiter mit „Uschi Brüning & Engerling“. Die Leipziger Jazz- und Soul-Sängerin Uschi Brüning geht mit der Berliner Bluesrockband Engerling nun schon zum 25. Mal auf Tour. Im Steintor Varieté werden sie am Donnerstag, 10. Juni, um 20 Uhr zu sehen und hören sein. Wer es lustig mag, kann einen Tag später, am Freitag, 11. Juni, um 20 Uhr das Musikkabarett-Duo „Schwarze Grütze“ sehen. Mit ihrem neuen Programm „Vom Neandertal ins Digitale“ wollen Dirk Pursche und Stefan Klucke bitterwitzige Gesellschafts-Selfies liefern. (mz)