Urteil nach Autodiebstählen in Autohäusern in Halle

Halle (Saale) - Es war ein filmreifer Coup, den die beiden Angeklagten im September 2020 durchgeführt haben: Sie rissen mit einem Fahrzeug den Schlüsseltresor einer Autovermietung in Halle aus der Wand und machten sich mit vier hochwertigen Autos im Wert von insgesamt rund 245.000 Euro davon. Weitere Autodiebstähle gehen auf die Konten des 47-Jährigen und des 24-Jährigen.

Beide legten Geständnisse ab und wurden am Dienstag vom Landgericht Halle zu langen Haftstrafen verurteilt. Auf fünf Jahre und zehn Monate lautete das Urteil für den Älteren, der Jüngere wurde zu fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt. Beide werden aufgrund ihrer Drogensucht in Entziehungsanstalten eingewiesen. Das hat das Gericht ebenfalls entschieden.

„Deswegen wünschen wir Ihnen, dass die Therapie erfolgreich sein wird“

Der 24-Jährige, so die Vorsitzende Richterin Sabine Staron, sei wohl überhaupt erst durch die Drogenabhängigkeit in die Kriminalität gerutscht. „Deswegen wünschen wir Ihnen, dass die Therapie erfolgreich sein wird“, so die Richterin. Der junge Mann stand jetzt zum ersten Mal vor Gericht. Anders der 47-Jährige, der eine lange Vorstrafenliste aufzuweisen hat. Auch er war bereits während einer Inhaftierung im Drogenentzug. Trotzdem war sich das Gericht sicher, dass der Hallenser seine zweite Chance wahrnehmen wird. „Ich muss von den Drogen loskommen“, hatte der Angeklagte in der Verhandlung beteuert.

Der Schaden, den die beiden mit den zahlreichen Autodiebstählen begangen haben, war hoch: inklusive der Sachschäden bei den betroffenen Autohäusern in Halle, Teutschenthal, Wiedemar und Goldbeck rund 410.000 Euro. Neben den Diebstählen mussten sich die beiden Angeklagten auch dafür verantworten, dass sie Autokennzeichen gestohlen hatten und an die entwendeten Fahrzeuge angebracht hatten. Zudem fuhren beide die Wagen, ohne einen Führerschein zu besitzen. Auch Drogenbesitz, Verstoß gegen das Versicherungsgesetz und weitere Straftaten gehören mit in das Urteil des Landgerichts hinein. Jedoch ist der Richterspruch noch nicht rechtskräftig. (mz/Silvia Zöller)