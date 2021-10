Universitätsmedizin Halle: Hallenser trauen sich zwischen Kreißsaal und Station bevor das Baby kommt

Halle (Saale)/MZ - Das Universitätsklinikum in Halle hat einem jungen Paar ermöglicht, vor der Geburt ihres Kindes noch zu heiraten. Wie das Krankenhaus am Montagnachmittag mitteilte, gaben sich Anna und Markus bereits am 8. Oktober 2021 mitten im Klinikalltag das Ja-Wort. Grund für die außergewöhnliche Trauung war der nicht vermeidbare stationäre Klinikaufenthalt von der werdenden Mutter, so das Krankenhaus.

„Wir hatten einen Plan: Erst Umzug, dann Hochzeit und anschließend das Baby“, erzählt Anna. „Und plötzlich war klar, dass ich meinen eigenen Hochzeitstermin verpassen würde.“ Doch das Team der Geburtshilfe konnte dank erteilter Sonderbesuchserlaubnis eine Ausnahme machen und alle Hebel in Bewegung setzten, um dem Paar eine Trauung im Universitätsklinikum Halle zu ermöglichen.

Auch die Eltern der Brautleute durften dank der Sondererlaubnis der Zeremonie bewohnen. „Wir sind allen Pflegekräften und Ärzten hier so dankbar für ihre Unterstützung“, freut sich Bräutigam Markus und Anna fügt glücklich hinzu: „Obwohl die Umstände besonders waren, hatten wir einen wunderschönen und vor allem unvergesslichen Hochzeitstag.“