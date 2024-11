In Halle hat eine betrunkene Frau im Zöberitzer Weg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Doch als die Polizei vor Ort eintraf, wurde sie aggressiv.

Frau hinterlässt in Zöberitzer Weg eine Spur der Verwüstung: 52-Jährige in Fachklinik

Unfall in Halle

Halle (Saale). - Eine Autofahrerin hat im Zöberitzer Weg in Halle eine Spur der Verwüstung hinterlassen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach kam die 52 Jahre alte Frau von der Straße ab, krachte gegen einen Briefkasten und anschließend gegen eine Mauer. Danach habe die betrunkene Autofahrerin begonnen, dauerhaft zu hupen. Erst dadurch seien Anwohner auf den Unfall aufmerksam geworden, heißt es.

Als die Polizei vor Ort eingetroffen sei, versuchte die Frau, die keinen Führerschein besaß, vor den Beamten zu flüchten, was ihr nicht gelungen sei. Anschließend habe sie in Richtung der Beamten geschlagen, getreten und gespuckt. Während ihr Handfesseln angelegt wurden, habe sie außerdem wüste Beleidigungen ausgesprochen und kam anschließend in eine Fachklinik.

Niemand wurde bei dem Unfall verletzt.