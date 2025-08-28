In Halle ist es auf der Kreuzung Weststraße und Salzstraße am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Dabei sind drei Personen verletzt worden.

Drei Verletzte! Unfall auf Kreuzung führt in Halle zu Straßensperrung

Weil ein Autofahrer in Halle die Vorfahrt nicht beachtete, kam es auf einer Kreuzung zum Unfall.

Halle (Saale). – Am Donnerstagmorgen ist es in Halle zu einem Unfall mit drei verletzten Personen gekommen, wie die Polizei meldet.

An der Kreuzung Weststraße und Salzstraße habe gegen 9.45 Uhr ein Mann die Vorfahrt eines anderen Autofahrers nicht beachtet. Es sei darauf zu einem Unfall auf der Kreuzung gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, so die Polizei.

Die beiden Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Der Verkehr sei für kurze Zeit gesperrt gewesen.