Unfall in Teutschenthal

Teutschenthal. - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Carl-Wentzel-Straße in Teutschenthal im Saalekreis ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach kam ein 17 Jahre alter Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Mauer zusammen. Dabei verletzte er sich laut Polizei schwer.

Während der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass der 17-Jährige am Vortag Drogen konsumiert hatte.

Die Polizei stellte den Führerschein des Motorradfahrers sicher und leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Drogenkonsum ein.