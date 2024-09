Bei einem Unfall auf der Langen Straße in Spickendorf sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden - darunter zwei Kinder.

Zwei Kinder werden bei Unfall in Spickendorf schwer verletzt

Ein Unfall hat sich am Sonntag in Spickendorf ereignet.

Spickendorf. - Drei Menschen, darunter zwei Kinder, sind bei einem Verkehrsunfall nahe der Kleingartenanlage Spickendorf am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden.

Laut der Polizei ereignete sich der Crash, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, auf der Langen Straße in Richtung Schwerz. Dabei wurden die 41-jährige Fahrerin des einen Wagens sowie zwei Kinder schwer verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.