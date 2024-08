In Holleben (Saalekreis) ist ein Auto in der Ernst-Thälmann-Straße gegen eine Hauswand gerast. Es kommt aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

In der Ernst-Thälmann-Straße in Holleben hat sich ein Unfall ereignet.

Holleben. - In Holleben ist am Freitagmittag bei einem schweren Unfall ein Mann verletzt worden. Der Fahrer eines Autos war in eine Hauswand in der Ernst-Thälmann-Straße gerast.

In Holleben ist es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Unfall gekommen. Foto: Marvin Matzulla

Die Feuerwehren aus Angersdorf, Holleben und Zscherben sind aktuell vor Ort im Einsatz. Die Unfallursache ist noch unklar.

Es kommt zu Behinderungen im Straßenverkehr.