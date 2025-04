Salzatal. - Auf der Kreisstraße zwischen Salzmünde und Pfützthal (Saalekreis) wollte ein Pkw am Dienstagmorgen einen Schulbus, der mit 58 Schülern an Bord auf dem Weg zum Burggymnasium in Wettin war, an einer unübersichtlichen Stelle überholen.

Weil der Fahrer ein entgegenkommendes Auto bemerkte, scherte er ohne ausreichenden Sicherheitsabstand wieder auf die rechte Spur ein. Dabei musste der Busfahrer bei Salzatal stark auf die Bremse treten, um einen Crash zu vermeiden, teilt die Polizei mit.

Schüler durch Bremsmanöver im Bus verletzt

Bei dem Bremsmanöver stürzten einige Schüler. Die verletzten Schüler wurden durch mehrere Rettungswagen und einen Notarzt behandelt. Zudem kamen vier Ortsfeuerwehren zum Einsatz, die sich um die Kinder kümmerten.

Bei dem Vorfall wurden sieben Kinder leicht- und eins schwerverletzt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme von 7.12 Uhr bis 9.20 Uhr voll gesperrt.

Der Bus der Linie 307 konnte seine Fahrt nach Wettin nicht mehr fortsetzen.