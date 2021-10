Unfall in Halle: Vorfahrtsberechtigte Radfahrerin von Auto erfasst

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Halle ist am Dienstagmittag eine Radfahrerin verletzt wurden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.40 Uhr in der Ernst-Schneller-Straße. Nach ersten Erkenntnissen beachtete dabei eine 56-jährige Fahrzeugführerin beim Abbiegen nicht die vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Die Radfahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Kranken-haus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.