Halle (Saale)/MZ - Auf der Hochstraße in Halle hat sich am Freitagmittag stadteinwärts ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Deshalb kommt es derzeit auf der ohnehin schon vielbefahrenen Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was bereits für einen langen Rückstau sorgt.