Unfall in Halle: Lkw-Fahrer fährt beim Rückwärtsfahren einen 89-jährigen Fußgänger an

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochmorgen gegen 09.50 Uhr ist es An der Marienkirche in Halle zwischen einem Lkw und einem Fußgänger zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 37-jährige Lkw-Fahrer rückwärts die dortige Fußgängerzone und stieß mit einem 89-jährigen Fußgänger zusammen.

Dieser zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen.