Radfahrer fährt Frau in Merseburger Straße an: Mann flüchtet vom Tatort

Halle (Saale). - Am Dienstag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall an der Kreuzung Merseburger Straße/Pfännerhöhe in Halle verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein Radfahrer gegen 6 Uhr über Rot und stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen. Diese verletzte sich bei dem Crash und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer sei in unbekannte Richtung geflüchtet und habe Fahrerflucht begangen, so die Polizei.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

helle Kleidung

Die Polizei sucht nach Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.