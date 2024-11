In der Raffineriestraße in Halle sind zwei Menschen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt worden. Die Straße war über Stunden voll gesperrt.

Heftiger Unfall in der Raffineriestraße: Stundenlange Sperrung - Zwei Verletzte

EInsatz in Halle

In der Raffineriestraße in Halle wurden zwei Menschen bei einem Unfall verletzt.

Halle (Saale). - Zwei Autos sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Raffineriestraße in Halle zusammengestoßen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach prallten die Fahrzeuge gegen 15.25 Uhr aufeinander. Dabei sei ein Mensch schwer, ein weiterer leicht verletzt worden, heißt es.

Die Raffineriestraße war bis 18 Uhr voll gesperrt. Grund dafür war offenbar die schwierige Beseitigung von Öl und weiteren auslaufenden Betriebsstoffen.