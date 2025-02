Eine Frau ist in der Bernburger Straße in Halle von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Auto erfasst Fußgängerin in Halle! Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Unfall in der Bernburger Straße

Eine Frau wurde in der Bernburger Straße in Halle von einem Auto erfasst.

Halle (Saale). - Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Dienstagmorgen in der Bernburger Straße in Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach erfasste ein Auto gegen 6.40 Uhr eine Fußgängerin. Dabei sei sie schwer verletzt worden, heißt es.

Die Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt weiter zum Unfallhergang.