In Halle ist es am Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz vor dem Krankenhaus Bergmannstrost gekommen. Bei der Anfahrt weiterer Kräfte geriet ein Polizeiwagen in die Schienen der Straßenbahn.

Halle (Saale). – Am Sonntagmorgen ist ein Polizeiwagen in Halle in der Merseburger Straße auf dem Weg zu einer randalierenden Gruppe ins Gleisbett einer Straßenbahn geraten, so die Polizei.

Die Polizei sei gegen 7.45 Uhr zu der Gruppe vor dem Krankenhaus Bergmannstrost gerufen worden. Vor Ort seien sechs Personen angetroffen worden.

Randale-Gruppe am Bergmannstrost: Polizeiwagen rast in Gleise

Ein 22-Jähriger versuchte, einen Zeugen anzugreifen, sodass der Angreifer zu Boden gebracht werden musste, wie die Polizei meldet. Um die Lage zu beruhigen, seien weitere Polizeibeamte angefordert worden.

Auf dem Weg in die Merseburger Straße geriet dann nach Angaben der Polizei ein Streifenwagen ins Gleisbett der Straßenbahn. Zuvor habe der Wagen einem Feuerwehrfahrzeug ausweichen müssen.

Es sei niemand verletzt worden. Am Unfallort sei die Gruppe erneut auffällig geworden, sodass drei Personen in Gewahrsam genommen werden mussten.