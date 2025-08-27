Fahrt in Richtung Eutzsch B100/Europachaussee und Rosenfelder Straße nach Unfall wieder frei
Wegen eines Unfalls zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle war die linke Fahrspur gesperrt.
Aktualisiert: 27.08.2025, 11:02
Halle (Saale). – Zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle hat es Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall gegeben, teilt die Polizei mit.
Demnach seien mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen. Der linke Fahrstreifen war kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu stockendendem Verkehr in Richtung Eutzsch.
Über Verletzte oder die Unfallursache liegen bisher noch keine Angaben vor.