Wegen eines Unfalls zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle war die linke Fahrspur gesperrt.

B100/Europachaussee und Rosenfelder Straße nach Unfall wieder frei

Zwischen der B100/Europachaussee und Rosenfelder Straße in Halle hat es Mittwochmorgen einen Unfall gegeben.

Halle (Saale). – Zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle hat es Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach seien mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen. Der linke Fahrstreifen war kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu stockendendem Verkehr in Richtung Eutzsch.

Über Verletzte oder die Unfallursache liegen bisher noch keine Angaben vor.