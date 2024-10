Halle (Saale). - Gegen 9 Uhr sind am Freitag bei einem Unfall in der Kreuzung "An der Magistrale" und "Nietlebener Straße" in Halle mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein Autofahrer bei Rot über eine Ampel gefahren und mit zwei vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen zusammengestoßen.

Der Verursache habe sich mit seinem Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Zwei Unfallbeteiligte zogen sich sowohl leichte als auch schwere Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht, heißt es.

Es sei erheblicher Sachschaden an zwei Fahrzeugen entstanden. Diese wurden laut Polizei durch einen Abschleppdienst geborgen. Ermittlungen seien nun aufgenommen worden.