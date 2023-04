Auf der A14 bei Halle ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleintransporter war auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall auf der A14 bei Halle ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen.

Halle (Saale)/dpa - Ein Autofahrer ist auf der Bundesautobahn 14 bei Halle (Saale) auf einen Lkw-Sattelzug aufgefahren und dabei ums Leben gekommen.

Bei dem Unfall am Dienstagabend wurde der Fahrer eines Kleintransporters durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Weitere Details etwa zum Sachschaden und weiteren Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

Die Bergungsarbeiten auf der A14 in Richtung Schwerin zwischen den Anschlussstellen Halle-Tornau und Halle-Trotha dauerten auch in der Nacht noch an.