Unfall am Riebeckplatz in Halle: Pkw und Transporter stoßen zusammen - verletzte Personen

Halle (Saale) - Am Donnerstafmorgen gegen 9.00 Uhr ist es am Riebeckplatz in Halle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter gekommen. Laut den Beamten liegen zum Unfallhergang zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor.

Ein Insasse des Kleintransporters und der Pkw-Fahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser eingeliefert. Der Kleintransporter wurde durch das Unfallgeschehen stark beschädigt und musste durch einen hinzugezogenen Bergedienst abtransportiert werden. Im Bereich des Unfallortes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.