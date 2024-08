Bei einem Fahrradunfall in Halle ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Radlerin wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Halle (Saale) - In Halle ist eine Radfahrerin gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Die Frau sei am Samstag in der Mansfelder Straße gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt, so die Mitteilung der Polizei am Sonntag.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13 Uhr auf Höhe der Hafenstraße, als die Frau auf einen Radweg auffahren wollte. Dabei stürzte sie und erlitt Gesichtsverletzungen. Sie kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.