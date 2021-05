Unbekannter mit Pistole überfällt Imbiss in Halle-Süd

Halle (Saale) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend im Süden von Halle einen Imbiss überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Der Täter betrat gegen 21 Uhr den Laden im Böllberger Weg und „forderte unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld“, sagte ein Polizeiprecher am Montagmorgen in Halle. Der Angestellte öffnete daraufhin die Kasse und übergab die Tageseinnahmen. Der unbekannte Räuber entfernte sich anschließend in Richtung Max-Lademann-Straße, stieg dort in einen dunklen Geländewagen älteren Baujahres und flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. (mz/mad)