In der Dölauer Heide in Halle haben Unbekannte illegal eine große Menge Müll entsorgt – darunter Hausmüll, Dachpappe, Kunststoffrohre, Farbeimer, Matratzen und Sondermüll.

Mit Video: Unbekannte entsorgen illegal eine große Menge Müll in Dölauer Heide

Umweltverschmutzung in halle

In der Dölauer Heide in Halle haben Unbekannte illegal Müll entsorgt.

Halle (Saale). - Unbekannte haben in der Dölauer Heide in Halle illegal eine große Menge Müll entsorgt – darunter Hausmüll, Dachpappe, Kunststoffrohre, Farbeimer, Matratzen und Sondermüll.

Halle: Müll illegal in Dölauer Heide entsorgt

Vermutlich wurde der Müll in der Nacht zu Samstag mit einem Kleintransporter oder einem Lkw in die Döler Heide gebracht. Im Boden rund um die Fundstelle sind Reifenspuren zu erkennen.

Video: Große Menge Müll illegal in Dölauer Heide entsorgt (Kamera und Schnitt: Christian Kadlubietz)

Laut einer Augenzeugin, die ihren Namen nicht öffentlich lesen will, lag der Müll am Freitag noch nicht an dieser Stelle.

Der Polizeiinspektion Halle lagen am Samstagmittag noch keine Erkenntnisse zu dem Fund vor.