In der Nacht zum Montag brachen bisher unbekannte Täter in das Feuerwehrhaus in der Hettstedter Straße ein.

Halle (Saale)/MZ - Die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Passendorf geben in ihrer Freizeit alles und sind an 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für die Bevölkerung da. Nun wurden die Kameraden von einem Einbrecher heimgesucht und gefährden im Zweifel die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.

Aus Feuerwehrkreisen war zu erfahren, dass die bisher unbekannten Täter in der Nacht zum Montag das Feuerwehrhaus in der Hettstedter Straße aufbrachen. Eine Tür wurde aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten dann die Feuerwehrautos. Alle Geräteräume an den Fahrzeugen sollen geöffnet gewesen sein. Gestohlen wurde allerdings nach einem ersten Überblick nichts.

Die dreisten Diebe haben es mutmaßlich auf hochwertige Rettungsgeräte abgesehen, um damit Straftaten begehen zu können. Bundesweit werden immer wieder Feuerwehrhäuser aufgebrochen. Dort wird dann spezielle Technik gestohlen, mit der Menschen beispielsweise aus verunfallten Fahrzeugen gerettet werden. Doch in der Feuerwehr Halle-Passendorf wurden die Einbrecher nach diesen Geräten nicht fündig. Dort wird eine andere Technik verwendet, die für die Täter unbrauchbar schien. An dem Zugangstor entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.