Mit dem Flieger in den Urlaub: Das müssen Hallenser für die Herbstferien beachten

Halle (Saale)/MZ - In den Herbstferien heben am Flughafen Leipzig/Halle täglich bis zu 40 Maschinen zu Urlaubszielen am Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer ab. Nach wie vor gelten am Airport aber strenge Corona-Regeln. „Wer entspannt in den Urlaub starten möchte, sollte mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Terminal sein und alle erforderlichen Reiseunterlagen dabei haben“, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart.

Ägypten bis Spanien: vor Abflug online eine Reiseanmeldung ausfüllen

Unabhängig vom Impfstatus müssen zudem Passagiere, die nach Spanien, in die Türkei, nach Griechenland oder nach Italien wollen, vor Abflug online eine Reiseanmeldung ausfüllen. „Dabei wird ein QR-Code generiert, der beim Check-in wichtig ist“, so Schuhart. Ohne diesen Code komme ansonsten niemand in den Flieger.

Von Leipzig/Halle aus werden Antalya, Istanbul (beide Türkei), Fuerteventura, Palma de Mallorca, Las Palmas (alle Spanien), Kreta, Rhodos, Korfu, Kos (Griechenland), Hurghada, Marsa Alam (Ägypten) und Lamenzia Terme in der süditalienischen Region Kalabrien angeflogen. Hinzu kommen Zubringer-Verbindungen zu den großen Passagierdrehkreuzen in Frankfurt/Main, München und Wien.

2G-Regel: Teurer tagesaktuellen Antigen-Schnelltest

Unterdessen weist der Flughafen darauf hin, dass in den Terminals eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. „Auch während der Flüge müssen Masken aufbehalten werden. Zudem ist es ratsam, dass sich Fluggäste über gesonderte Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaften sowie der Urlaubsländer informieren“, sagte Schuhart.

Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen zudem einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest vorlegen. Seit dem 11. Oktober ist das Angebot kostenpflichtig, die Preise sind happig. Für einen Express-PCR-Test, bei dem das Ergebnis nach 30 Minuten vorliegt, werden 119,90 Euro fällig. Antigen-Schnelltests kosten je nach Anbieter am Flughafen zwischen 19,90 und 24,99 Euro. Für die Tests muss man sich zuvor online anmelden.